FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM03.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.03.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTGIU1 XFRA DE0008481144 AMPEGA RESERVE RENTENFDS 0.563 EURGIU2 XFRA DE0008481086 AMPEGA GLOBAL RENTENFONDS 0.260 EURGIUG XFRA DE0008481078 AMPEGA UNTERNEHM.ANL.FDS 0.314 EURGIU9 XFRA DE0008481052 AMPEGA RENDITE RENTENFDS 0.328 EURVEN XFRA US92276F1003 VENTAS INC. DL-,25 0.736 EURTNN XFRA US8803491054 TENNECO INC. DL -,01 0.237 EURSG6 XFRA US81663A1051 SEMGROUP CORP. A DL-,01 0.427 EURPXR XFRA US74005P1049 PRAXAIR INC. DL-,01 0.747 EURNAI XFRA US62914B1008 NIC INC. 0.076 EURMUD XFRA US6247561029 MUELLER INDS INC. DL-,01 0.095 EURJBX XFRA US4663671091 JACK IN THE BOX DL-,01 0.380 EURXFRA AU0000CWNHA9 CROWN RESORTS 2072 FLR 1.214 EURNYVL XFRA TH0371010R13 SUPALAI PCL-NVDR- BA 1 0.015 EUREJXB XFRA SE0000163628 ELEKTA AB B SK 2 0.026 EURRC8 XFRA LR0008862868 ROYAL CARIB.CRUISES DL-01 0.456 EURMTA XFRA FI0009003727 WAERTSILAE 0.650 EUROGL XFRA US38173M1027 GOLUB CAPITAL BDC DL-,001 0.304 EURGIUV XFRA DE000A0Q8HP2 ZANTKE EO CO.BDS AMI P(A) 1.883 EURSTW5 XFRA DE0007255358 STADTW. HANNOVER GEN. 42.900 %NDA XFRA DE0006766504 AURUBIS AG 1.250 EURSB7 XFRA CA8029121057 SAPUTO INC. 0.107 EURRQQ XFRA CA6752221037 OCEANAGOLD CORP. 0.009 EURELO XFRA CA2849021035 ELDORADO GOLD CORP. 0.014 EUR5TJ XFRA CA2052491057 COMPUTER MODELLING GROUP 0.071 EUR02S XFRA AU000000SKI7 SPARK INFRASTRUCTURE GRP 0.053 EURT7W XFRA AU000000TWE9 TREASURY WINE ESTATES LTD 0.094 EURXFRA DE000HSH5X53 HSH NORDBANK MZC 6 16/26 0.000 %K1W XFRA US50105F1057 KRONOS WORLDWIDE DL-,01 0.142 EUR06K1 XFRA AU000000REG6 REGIS HEALTHCARE 0.075 EUR5NV XFRA MHY621591012 NAVIOS MARIT.AC.DL -,0001 0.047 EURXFRA DE000HSH5X46 HSH NORDBANK MZC 5 16/22 0.000 %TZ3 XFRA US8905161076 TOOTSIE ROLL DL-,69044 0.085 EURR9C XFRA AU000000REA9 REA GROUP LTD. 0.291 EURD2G XFRA DK0060094928 DONG ENERGY A/S DK 10 0.807 EURUI51 XFRA CA94106B1013 WASTE CONNECTIONS 0.171 EUR