FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.01.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM03.01.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.01.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.01.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH30U2 HSH NORDBANK IZ 4 12/20 0.002 %WA9 XFRA US9295661071 WABASH NATL CORP. DL-,01 0.006 EURTWL XFRA US8290731053 SIMPSON MANUFACT.CO.DL-01 0.017 EURIV3 XFRA US4612031017 INVACARE CORP. 0.001 EURET7 XFRA US2963151046 ESCO TECH. 0.006 EURBREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.000 EURCAD XFRA ES0105630315 CIE AUTOMOTIVE INH.EO-,25 0.028 EURBRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.000 EURRE21 XFRA ES0173093024 RED ELECTRICA CORP.EO-,50 0.025 EURBXR XFRA US11120U1051 BRIXMOR PPTY GROUP INC. 0.022 EUR8AHB XFRA US05278C1071 AUTOHOME SP.ADR A 1 DL-01 0.063 EURAB4 XFRA US0009571003 ABM INDS INC. DL-,01 0.014 EURCZS XFRA US12650T1043 CSRA INC. DL-,001 0.008 EURSPD XFRA US8681681057 SUPERIOR INDUSTRIES INTL 0.007 EUR