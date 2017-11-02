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HESS MIDSTREAM PTNS - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 02.11.2017 - 4
02.11.17 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.11.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
PFZ XFRA US72346Q1040 PINNACLE FINANCIAL DL 1 0.120 EUR
C2S1 XFRA US96949L1052 WILLIAMS PART. (NEW) UTS 0.516 EUR
5HM XFRA US4281041032 HESS MIDSTREAM PTNS 0.267 EUR
U5S1 XFRA CY0107130912 URALS ENERGY DL -,126 0.053 EUR
SF5 XFRA GB00BYZDVK82 SOFTCAT PLC LS-,0005 0.224 EUR
TS5 XFRA US03350F1066 ANDEAVOR LOGISTICS UTS 0.846 EUR
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.11.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
PFZ XFRA US72346Q1040 PINNACLE FINANCIAL DL 1 0.120 EUR
C2S1 XFRA US96949L1052 WILLIAMS PART. (NEW) UTS 0.516 EUR
5HM XFRA US4281041032 HESS MIDSTREAM PTNS 0.267 EUR
U5S1 XFRA CY0107130912 URALS ENERGY DL -,126 0.053 EUR
SF5 XFRA GB00BYZDVK82 SOFTCAT PLC LS-,0005 0.224 EUR
TS5 XFRA US03350F1066 ANDEAVOR LOGISTICS UTS 0.846 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|20,22 $
|19,86 $
|0,36 $
|+1,81%
|01.11./21:05
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US4281041032
|A2DPXH
|26,78 $
|18,34 $
Werte im Artikel
6,13
+4,36%
0,67
+3,25%
37,75
+1,92%
20,22
+1,81%
45,79
+1,35%
65,65
-0,83%
= Realtime
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