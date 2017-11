FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTCM4 XFRA US2068121092 CONE MIDSTR.PARTN.LP UTS 0.260 EURNWT XFRA US9497461015 WELLS FARGO + CO.DL 1,666 0.335 EURUNVA XFRA US9047677045 UNILEVER ADR/1 LS-,031111 0.356 EURSH9 XFRA US82312B1061 SHENANDOAH TELECOM.CO. 0.223 EURNFS XFRA US6558441084 NORFOLK STHN CORP. DL 1 0.524 EURJB1 XFRA US4456581077 HUNT (J.B.) TRANS. DL-,01 0.198 EURFT2 XFRA US3205171057 FIRST HORIZON NAT.DL-,625 0.077 EURC64 XFRA US16411Q1013 CHENIERE ENERGY PART.L.P. 0.378 EURCFW XFRA US14057J1016 CAPITOL FEDL FINL DL-,01 0.073 EURCSG XFRA US1258961002 CMS ENERGY CORP. DL-,01 0.286 EUR34J XFRA US09625U1097 BLUEKNIGHT ENGY PTRS L.P. 0.125 EURBREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.005 EURTGC XFRA NO0003078800 TGSNOP.GEOPHYSICAL NK0,25 0.127 EURT01 XFRA MHY8565J1010 TEEKAY OFFSHORE PARTNERS 0.009 EURTCD XFRA MHY8564W1030 TEEKAY CORP. 0.047 EURTHH XFRA MHY8564M1057 TEEKAY LNG PARTNERS UTS 0.120 EUR3GC XFRA GB00B8SC6K54 GREENCOAT UK WIND LS -,01 0.019 EURLGP1 XFRA GB00B1VNST91 LAIRD PLC LS -,28125 0.013 EURA1B XFRA GB00B132NW22 ASHMORE GRP PLC LS-,0001 0.138 EURUNVB XFRA GB00B10RZP78 UNILEVER PLC LS-,031111 0.365 EUREQT XFRA US26885B1008 EQT MIDSTREAM PART. L.P. 0.842 EURXFRA XS0251226154 DEXIA CL 06/21 FLRMTN 0.000 %BXZ XFRA AU000000BOQ8 BANK OF QUEENSLAND LTD 0.303 EUR7CP XFRA MHY110821078 CAPITAL PRODUCT PART. UTS 0.069 EUR1VV XFRA GG00BYXVT888 VINACAPITAL VN OPP.DL-,01 0.041 EUR8GP XFRA US3932211069 GREEN PLAINS PART. UTS 0.395 EUR1EQ XFRA US26885J1034 EQT GP HL.R.PARTN.LP UTS 0.196 EURK1A6 XFRA AT0000815006 KEPLER ETHIK RENTENF. A 2.000 EURBP8 XFRA US1011191053 BOSTON PRIV.FINL H. DL 1 0.095 EUR3EC XFRA IE00B8KQN827 EATON CORP.PLC DL -,01 0.516 EURWJ4 XFRA US93627C1018 WARRIOR MET COAL DL -,01 0.043 EURALU2 XFRA US03965L1008 ARCONIC INC. DL 1 0.052 EURTC0 XFRA US87233Q1085 TC PIPELINES UTS 0.859 EUR0L5 XFRA US5132721045 LAMB WESTON HLDGS DL 1 0.161 EURBB3 XFRA US11373M1071 BROOKLINE BANCORP. (DEL.) 0.077 EUR