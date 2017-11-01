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HESS MIDSTREAM PTNS - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 02.11.2017 - 2




01.11.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
02.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.11.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 02.11.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
C2S1 XFRA US96949L1052 WILLIAMS PART. (NEW) UTS 0.515 EUR
5HM XFRA US4281041032 HESS MIDSTREAM PTNS 0.267 EUR
U5S1 XFRA CY0107130912 URALS ENERGY DL -,126 0.053 EUR
SF5 XFRA GB00BYZDVK82 SOFTCAT PLC LS-,0005 0.223 EUR
TS5 XFRA US03350F1066 ANDEAVOR LOGISTICS UTS 0.846 EUR


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Neuer 733% Kobalt und Lithium Hot Stock nach 3.375% mit AVZ Minerals und 5.122% mit European Metals!  
 
Auroch Minerals Ltd.



 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
19,86 $ 19,86 $ -   $ 0,00% 01.11./00:45
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US4281041032 A2DPXH 26,78 $ 18,34 $
Werte im Artikel
37,04 plus
0,00%
5,88 plus
0,00%
19,86 plus
0,00%
45,18 plus
0,00%
0,65 minus
-2,56%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 17,177 € 0,00%  30.10.17
NYSE 19,86 $ 0,00%  31.10.17
  = Realtime
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