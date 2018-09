FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.10.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM02.10.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.10.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 02.10.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH4YF3 HSH NORDBANK MZC 8 15/25 0.000 %XFRA DE000HSH4L25 HSH NORDBANK MZC 17 13/20 0.001 %RAYB XFRA FR0011567908 RALLYE 13-20 CV 0.991 EURNYT XFRA US6501111073 N.Y. TIMES CL.A DL-,10 0.035 EURGLN XFRA US3773161043 P.H. GLATFELTER DL-,01 0.112 EURET7 XFRA US2963151046 ESCO TECH. 0.069 EURDYT XFRA US26817Q5062 DYNEX CAPITAL INC. DL-,01 0.155 EURCPZ XFRA US2227951066 COUSINS PTIES INC. DL 1 0.056 EURCTP2 XFRA US20030N1019 COMCAST CORP. A DL-,01 0.164 EURBCV XFRA US1266001056 CVB FINANCIAL CORP. 0.121 EURBREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.004 EURUU4 XFRA LV0000100501 OLAINFARM 0.110 EURGUJB XFRA HK1203033175 GUANGNAN (HLDGS)NEW 0.001 EURBRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.004 EUR2P1 XFRA BE0003765790 GREENYARD N.V. 0.200 EUR6HA XFRA US41068X1000 HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01 0.285 EURAVJ XFRA US0303711081 AMERICAN VANGUARD DL-,10 0.017 EUR2EN XFRA NO0010716418 ENTRA ASA NK 1 0.232 EURTO2 XFRA US8910921084 TORO CO DL1 0.173 EUR