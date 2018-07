FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.07.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTUIG3 XFRA DE000A2DTMN6 FRANKFURTER STIFT.FONDS R 1.020 EURX9CP XFRA CA59124U1003 METALLA ROYAL.STREAM. ON 0.001 EURFP8D XFRA AT0000709977 IQAM EQUITY US RT 4.491 EUREUA2 XFRA FR0013263878 UMANIS INH. EO -,11 0.120 EURXFRA FR0012719565 TIKEHAU CAP.PARTS15/22 CV 650.000 EUR2DO XFRA IT0001055521 LA DORIA S.P.A. EO 1,38 0.230 EURXFRA XS1640840945 AG F.UMSATZF. 17/18FLRMTNKO2A XFRA FR0013266087 KORIAN 17-UND. CV FLR 0.503 EUR