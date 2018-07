FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.07.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTNQ9B XFRA FR0013170925 NEXITY 16-23 CV 0.040 EURTSP XFRA US87936R1068 TELEFONICA BRASIL PFD ADR 0.056 EURXFRA DE000HSH4ZU9 HSH NORDBANKSOMMERMZ15/20 0.000 %XFRA GB00BF0L7628 ESCHER MARWICK 17/22 MTN 0.000 %XFRA DE000HSH4Z37 HSH NORDBANK DL MZ1 15/22 0.000 %S3EA XFRA DE0009802306 SEB IMMOINVEST P 1.100 EUROXNY XFRA DE0005117592 ADVANTAGE KONSERVATIV 0.300 EURFP8G XFRA AT0000991922 IQAM QUAL.EQ.PAC. RT 0.272 EURFP84 XFRA AT0000925888 IQAM SRI EQUITY EUROP. RT 1.470 EURFP85 XFRA AT0000857750 IQAM QUAL.EQU.EUR. RT 1.863 EURFP8B XFRA AT0000818000 SEILERN GLOBAL TRUST T 3.039 EURFH6F XFRA AT0000701156 3 BANKEN NACHHALTIGKEITS. 0.141 EURDMRA XFRA DE000A1YDDY4 DEMIRE DT.MTS.RE WDL13/18 0.015 EURXFRA DE000HLB1EP3 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07A/14 0.001 %XFRA XS0216072230 FUERSTENBERG 05/15UNBEFR. 0.001 %FH6H XFRA AT0000712591 3 BK AMER.STOCK-MIX INH. 0.301 EURWY4 XFRA US5544891048 MACK-CALI RLTY DL-,01 0.172 EURKIC XFRA US49446R1095 KIMCO REALTY DL-,01 0.241 EURBVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.003 EURGLN XFRA US3773161043 P.H. GLATFELTER DL-,01 0.112 EURG2K1 XFRA US2575592033 DOMTAR CORP. NEW DL-,01 0.374 EURCPZ XFRA US2227951066 COUSINS PTIES INC. DL 1 0.056 EURCTP2 XFRA US20030N1019 COMCAST CORP. A DL-,01 0.163 EURBREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.430 EURAG8 XFRA US00846U1016 AGILENT TECHS INC. DL-,01 0.128 EURUMA XFRA LV0000100899 LATVIJAS GAZE EO 1,40 0.450 EURHLPN XFRA GRS298343005 HELLENIC PETR. NAM.EO2,18 0.250 EURIPZ XFRA FR0000073298 IPSOS S.A. INH. EO -,25 0.870 EURB9B XFRA DE000A1CRQD6 BHB BRAUHLD.BAY.MIT.AG 0.060 EURF2CA XFRA DE000A0EUBN9 FUERSTENBERG II 05/11UNB. 0.005 %SCE XFRA DE0005156236 SCHWEIZER ELECTR. NA O.N. 0.300 EURXFRA XS0648867975 GOLDM.S.GRP 11/21 MTN 0.000 %2F7 XFRA US9682232064 WILEY(JOHN)+SONS A DL 1 0.283 EURFP83 XFRA AT0000A090C9 IQAM QUAL.EQU.EUR. RA 2.500 EURAEIN XFRA DE000A2GS633 ALLGEIER SE NA O.N. 0.500 EUR