FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.06.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTK1W XFRA US50105F1057 KRONOS WORLDWIDE DL-,01 0.134 EUR2C6 XFRA CNE1000027C9 CHIN.DEV.BK FIN.L. H YC 1 0.006 EURILE XFRA US44967H1014 ILG INC. DL-,01 0.134 EURMV4 XFRA US6245801062 MOVADO GRP INC. DL-,01 0.116 EUR9EV XFRA NZEVOE0001S4 EVOLVE EDUCATION GROUP 0.019 EUR3T3 XFRA US88870P1066 TIVO CORP. DL-,001 0.160 EURA16 XFRA NL0011872643 ASR NEDERLAND N.V.EO-,16 1.270 EUR