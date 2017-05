Weitere Suchergebnisse zu "Ross Stores":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM02.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.06.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 02.06.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTC1P XFRA KYG2524A1031 CONSUN PHARMAC.GR.HD -,10 0.006 EURVEN XFRA US92276F1003 VENTAS INC. DL-,25 0.691 EURIWY1 XFRA US82655M1071 SIFY TECHNO.LTD.ADR IR 10 0.017 EURRSO XFRA US7782961038 ROSS STRS INC. DL-,01 0.143 EURODF XFRA US6795801009 OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10 0.089 EURNAI XFRA US62914B1008 NIC INC. 0.071 EURBREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.005 EURVNI XFRA US0538071038 AVNET INC. DL 1 0.161 EURPO9 XFRA PTPTI0AM0006 NAVIGATOR COMPANY SA EO 1 0.240 EUR4AE XFRA MHY0017S1028 AEGEAN MARINE P.N. DL-,01 0.018 EURM3I XFRA KYG6145U1094 MINTH GROUP LTD HD-,10 0.078 EURCOA1 XFRA KYG229721140 COMBA TELECOM HD-,10 0.001 EUR0CP1 XFRA ID1000117708 CHAROEN POKPHAND RP 10 0.004 EURQGI XFRA ID1000099807 MITRA ADIPERKASA RP 500 0.002 EURRY2 XFRA HK2356013600 DAH SING BANKING GRP 0.011 EURCTM XFRA HK0941009539 CHINA MOBILE LTD. 0.142 EURDSR XFRA HK0440001847 DAH SING FINL HLDGS 0.118 EURCIOC XFRA HK0031044180 CHINA AEROSPACE NEW 0.002 EURCLP XFRA HK0002007356 CLP HLDGS 0.068 EUREUA1 XFRA FR0010949388 UMANIS INH. EO 1,10 0.600 EUR4PO XFRA FR0004191674 DIRECT ENERGIE EO 0,1 0.250 EURFAU XFRA FR0000121147 FAURECIA S.A. INH. EO 7 0.900 EURP4F XFRA US72348P1049 PINNACLE FD.INC DEL DL-01 0.254 EURFNTN XFRA DE000A0Z2ZZ5 FREENET AG NA O.N. 1.600 EUROGL XFRA US38173M1027 GOLUB CAPITAL BDC DL-,001 0.285 EURWUW XFRA DE0008051004 WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. 0.600 EURNEM XFRA DE0006452907 NEMETSCHEK SE O.N. 0.650 EURSZG XFRA DE0006202005 SALZGITTER AG O.N. 0.300 EURFIE XFRA DE0005772206 FIELMANN AG O.N. 1.800 EURBC8 XFRA DE0005158703 BECHTLE AG O.N. 1.500 EURBRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.005 EURSAK XFRA BMG8165U1009 SINOPEC KANTONS H. HD-10 0.004 EURCVB XFRA BMG2335C1082 COMPUTER+TECHN.HLDG.HD-10 0.011 EURXM8 XFRA BMG219901094 CLEAR MEDIA LTD. HD -,10 0.019 EURK1W XFRA US50105F1057 KRONOS WORLDWIDE DL-,01 0.134 EUR