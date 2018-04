FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM02.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.05.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 02.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTVJ6 XFRA BE0003678894 BEFIMMO S.A. 0.860 EURMYM XFRA AT0000938204 MAYR-MELNHOF KARTON 3.100 EURBFC XFRA AT0000820659 KTM INDUSTRIES AG 0.030 EURLI3 XFRA FR0000050353 LISI SA INH. EO 0,40 0.480 EURNFPH XFRA TH0083A10Z11 THANACHART CAP.-FGN-BA 10 0.034 EUR17M XFRA US60786M1053 MOELIS+CO. A DL-,01 0.389 EUR3VFN XFRA LI0315487269 VP BANK AG A SF 10 4.595 EURXFRA DE000NLB68E2 NORDLB PORTFOLIO4 04/12 0.000 %XFRA DE000NLB68C6 NORDLB PORTFOLIO2 04/12 0.000 %XFRA DE000NLB68D4 NORDLB PORTFOLIO3 04/12 0.000 %ZPRG XFRA IE00B9CQXS71 SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF 0.255 EURDE6A XFRA DE000A1R1CC4 DF DT.FORFAIT AG 13/20 0.000 %351 XFRA US03673L1035 ANTERO MIDSTR.PART.LP UTS 0.322 EURXFRA XS1640840945 AG F.UMSATZF. 17/18FLRMTN571 XFRA US03675Y1038 ANTERO MIDSTR.GP LP -,01 0.089 EUR1Y4 XFRA CH0001319265 SCHW.NATLBK N.SF 250 12.531 EUR