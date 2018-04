FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM02.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.05.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 02.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTBTKC XFRA ZAE000156550 MONDI LTD 1.387 EURFJAB XFRA LU0094864450 UBS LUX MED.T.BD-EUR P-DI 1.150 EURGLR XFRA CH0189396655 GLARNER KANTONALB.NA.SF10 0.752 EURN1O XFRA US6698881090 NOVATEK GDR RG.S/10 RL-,1 1.155 EURNHS XFRA US6673401039 NORTHWEST BANCSHS DL-,01 0.141 EURKBH XFRA US48666K1097 KB HOME DL 1 0.021 EURBVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.004 EURFE4 XFRA US3535141028 FRANKLIN EL. DL-,10 0.099 EURFOMA XFRA US3444191064 FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 0.625 EURCID XFRA US2044096012 CIA EN.GER.ADR PFD NV 1 0.124 EURBRD XFRA US1055321053 BRASKEM PFD ADR/2 O.N. 0.917 EURBSDK XFRA US05964H1059 BCO SANTANDER SP.ADR1 0.061 EURJAV2 XFRA TH0975010R11 ESSO (TH.)-NVDR- BA4,9338 0.026 EURJAV XFRA TH0975010016 ESSO THAIL.-FGN- BA4,9338 0.026 EURQU5A XFRA TH0088010R13 PADAENG IND. -NVDR- BA 10 0.039 EURNVAK XFRA TH0083010R14 THANACHART CAP.-NVDR-BA10 0.034 EURVZ8 XFRA SG1T06929205 CHINA AVIATION OIL SD-,25 0.028 EURU1O XFRA SG1S83002349 UOL GROUP LTD. SD 1 0.109 EURO5I XFRA SG1Q75923504 OLAM INTL LTD SD -,10 0.025 EURTZ2 XFRA SG1I59882965 TREK 2000 INTL LTD SD-,05 0.006 EURFOMC XFRA MXP320321310 FOM.ECON.MEX.SAB D.CV UTS 0.061 EUR36L XFRA KYG884931042 361 DEG. INTERNAT. HK-,01 0.004 EURQ9S XFRA HK2778034606 CHAMPION REAL EST. UTS 0.013 EURD2L XFRA FR0010309096 CEGEREAL INH. EO 12 4.290 EUREZM XFRA FR0000124570 PLASTIC OMN.INH.EO-,06 0.670 EURPEU XFRA FR0000121501 PEUGEOT SA EO 1 0.530 EURBYG XFRA FR0000120503 BOUYGUES SA INH. EO 1 1.700 EURLET XFRA FR0000065484 LECTRA S.A. INH. EO 1 0.380 EUR3IC XFRA FR0000035081 ICADE S.A. 4.300 EURNC8A XFRA HK0000154648 NEW CENTURY REIT UTS 0.007 EURXFRA XS0251226154 DEXIA CL 06/21 FLRMTN 0.000 %BLON XFRA CH0012410517 BALOISE HLDG NA SF 0,10 4.678 EUR62M XFRA CA59162N1096 METRO INC. 0.116 EURBRDA XFRA BRBRKMACNPA4 BRASKEM PFD A 0.451 EURTK4 XFRA BMG9108L1081 TSAKOS EN. NAV. LTD 0.041 EUR