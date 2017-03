FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTGCB XFRA TH1074010014 PTT GLOB.CHEM.P.-FGN-BA10 0.049 EURGCB1 XFRA TH1074010R12 PTT GLBL CHEM.-NVDR- BA10 0.049 EURXFRA DE000HSH4X96 HSH NORDBANK MZC 7 15/22 0.000 %XFRA DE000HSH4X88 HSH NORDBANK MZC 6 15/20 0.000 %7CT XFRA JE00B5TT1872 CENTAMIN PLC 0.128 EURUGR XFRA US90400P1012 ULTRAPAR PART. PFD ADR 1 0.270 EURPWT XFRA US87240R1077 TFS FINANCIAL CORP DL-,01 0.119 EURSQE XFRA US8632361056 STRAYER EDUCAT. DL-,01 0.237 EURPG4 XFRA US74251V1026 PRINCIPAL FINL GRP DL-,01 0.427 EURORJ XFRA US6802231042 OLD REPUBLIC INTL DL 1 0.180 EURODF XFRA US6795801009 OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10 0.095 EURNTH XFRA US6668071029 NORTHROP GRUMMAN DL 1 0.854 EURNKE XFRA US6541061031 NIKE INC. B 0.171 EURMMX XFRA US5732841060 MARTIN MAR. MAT. DL-,01 0.399 EURMTZ XFRA US55261F1049 M AND T BANK CORP. DL-,50 0.712 EURLAZ XFRA US5053361078 LA-Z-BOY INC. DL 1 0.104 EURASF XFRA US45778Q1076 INSPERITY INC. DL-,01 0.237 EURHCL XFRA US4227041062 HECLA MNG DL-,25 0.002 EURHFF XFRA US4165151048 HARTFORD FINL SVCS GRP 0.218 EURGAV XFRA US3989051095 GROUP 1 AUTOM. DL-,01 0.227 EURDTC XFRA US2478501008 DELTIC TIMBER DL-,01 0.095 EURCNA XFRA US1296031065 CALGON CARBON DL-,01 0.047 EURBF5B XFRA US1156372096 BROWN-FORMAN CORP B DL-15 0.173 EURBLQA XFRA US09247X1019 BLACKROCK CL. A DL -,01 2.373 EURBG3 XFRA US08915P1012 BIG 5 SPORT.GOODS DL-,01 0.142 EURBE1 XFRA US0733021010 B/E AEROSPACE INC. DL-,01 0.199 EURBREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.006 EURWMC XFRA US0222051080 ALUMINA LTD SP. ADR/4 0.118 EURPSQ XFRA TH0823010010 SOMBOON ADV.TEC.-FGN- BA1 0.011 EURECGF XFRA TH0465010013 ELECTR.GENER. -FGN- BA 10 0.088 EURDLY XFRA NL0009434992 LYONDELLBAS.IND.A EO -,04 0.807 EUR3TK XFRA MHY8565N1022 TEEKAY TANKERS DL -,01 0.028 EUR42BA XFRA GB00B02L3W35 BERKELEY GRP HLDGS ORD 0.996 EURHAY XFRA GB0004161021 HAYS PLC LS-,01 0.011 EURGBE XFRA GB0002074580 GENUS PLC LS-,1 0.086 EUR