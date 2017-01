Weitere Suchergebnisse zu "MSCI EUROPE UCITS ETF":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM02.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.02.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 02.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST3MD XFRA US02752P1003 AMERN MIDSTREAM PTN. UTS 0.384 EURCM4 XFRA US2068121092 CONE MIDSTR.PARTN.LP UTS 0.253 EURH4ZQ XFRA DE000A1JF7M8 HSBC MSCI ZA UC. ETF DZ 0.432 EURH4ZL XFRA DE000A1JXC78 HSBC FTSE E./N.D.U.ETF DZ 0.136 EURH4ZM XFRA DE000A1JXC86 HSBC MSCI RU CAP.UC.ETFDZ 0.228 EURWB1 XFRA US9570901036 WESTAMERICA BANCORP. 0.363 EURSS1A XFRA US8068821060 SCHNITZER STEEL A DL 1 0.174 EURPQM XFRA US7163821066 PETMED EXPRES.INC DL-,001 0.177 EURPP1 XFRA US6988131024 PAPA JOHN'S INTL DL-,01 0.186 EURAI7 XFRA US0024741045 AZZ INC. DL 1 0.158 EURNB6 XFRA US6550441058 NOBLE ENERGY DL 0,01 0.093 EURMWZ XFRA US59156R1086 METLIFE INC. DL-,01 0.372 EURMR4 XFRA US5895841014 MERIDIAN BIO 0.116 EURMW1A XFRA US5771281012 MATTHEWS INTL CORP.A DL 1 0.158 EURLS2 XFRA US50216C1080 LSI INDUSTRIES INC. 0.047 EURSLS XFRA US47102X1054 JANUS CAPITAL GRP DL-,01 0.102 EURIDJ XFRA US4511071064 IDACORP INC. 0.512 EURHHN XFRA US4357631070 HOLLY ENERGY PART. L.P. 0.565 EURHII XFRA US4130861093 HARMAN INTL. IND. DL-,01 0.326 EURFUO XFRA US25659T1079 DOLBY LABORATOR.A DL-,001 0.130 EURTRVC XFRA US1729674242 CITIGROUP INC.NEW DL -,01 0.149 EURBREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.005 EURBHU XFRA US0572241075 BAKER HUGHES INC. DL 1 0.158 EURFGA XFRA US0248351001 AMERICAN CAMPUS SBI DL-01 0.391 EURT6W XFRA TH0902010014 THAI BEVERAGE -FGN- BA 1 0.011 EURUIMI XFRA LU0480132876 UBS-ETF-MSCI EMERG.MKTS A 0.921 EUR31X XFRA GG00B1ZBD492 NB PRIVATE EQUITY PART.A 0.233 EURI5G XFRA GB00B06QFB75 IG GROUP HLDGS PLC 0.109 EURH4ZH XFRA DE000A1C22P6 HSBC MSCI P.XJP UC.ETF DZ 0.185 EURH4ZE XFRA DE000A1C22L5 HSBC MSCI EUR. UC. ETF DZ 0.082 EURH4ZB XFRA DE000A1C0BC5 HSBC FTSE 100 UC. ETF DZ 1.305 EURH4ZA XFRA DE000A1C0BB7 HSBC EUR.ST.50 UC.ETF DZ 0.161 EURSIE XFRA DE0007236101 SIEMENS AG NA 3.600 EURXFRA XS0251226154 DEXIA CL 06/21 FLRMTN 0.000 %CUD XFRA CA1367178326 CDN UTILITIES LTD A 0.254 EUR