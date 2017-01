FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.01.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTNQ9B XFRA FR0013170925 NEXITY 16-23 CV 0.051 EURXFRA DE000HSH4ZU9 HSH NORDBANKSOMMERMZ15/20 0.000 %XFRA DE000DGAS529 DT.OEL + GAS 15/18 0.007 %T7HA XFRA FR0010532739 FUTUREN 07-41 CV FLR 0.231 EURZM9E XFRA DE000A0MZC31 PCC SE INH.GEN.UNB. 2.188 %GDGC XFRA FR0012739548 CGG SA 15-20 CV 0.113 EUROPA1 XFRA FR0011534874 ORPEA 13-20 CV 0.407 EURXFRA XS1438529890 AG F.UMSATZF. 16/17FLRMTNGDGB XFRA FR0011357664 CGG SA 12-19 CV 0.201 EURXFRA FR0011321330 UNIBAIL-ROD.SE 12-18 CV 1.630 EURETXC XFRA FR0011973577 MAUREL ET PROM 14-19 CV 0.140 EURXFRA FR0012719565 TIKEHAU CAP.PARTS15/22 CV 0.002 EURETXD XFRA FR0012738144 MAUREL ET PROM 15-21 CV 0.152 EUR