FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM01.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.11.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.12.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTS97 XFRA CA8051121090 SAVARIA CORP. 0.020 EUR7CF XFRA US1501851067 CEDAR FAIR LP 0.751 EURXFRA DE000HLB4A59 LB.HESS.-THR.ZI.DI.12A/16 0.001 %97S XFRA CA85853F1053 STELLA-JONES INC. 0.072 EUR2HL XFRA US4415931009 HOULIHAN LOKEY A DL-,001 0.169 EUREWG XFRA US9741551033 WINGSTOP INC. DL-,01 0.059 EURXFRA XS1640840945 AG F.UMSATZF. 17/18FLRMTN