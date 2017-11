FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM01.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.11.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.12.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTOZTA XFRA ES0171996087 GRIFOLS SA INH. A EO-,25 0.180 EURD6RK XFRA DE000DK2D7T7 DEKAFONDS TF 2.870 EURWYF2 XFRA LU0254565053 PRIMA-GL CHALLENGES A 1.130 EURWYF1 XFRA LU0215933978 PRIMA-GL WERTE A 0.580 EURFTE1 XFRA US6840601065 ORANGE S.A. ADR EO 4 0.248 EURFK8T XFRA DE0009786186 DEKA-EUROPASELECT CF 1.160 EURFK82 XFRA DE0009771824 DEKA-LIQUIDITAET: EURO TF 0.050 EURFK83 XFRA DE0008474560 DEKARENT-INTERNATIONAL CF 0.260 EURFK87 XFRA DE0008474537 RENDITDEKA CF 0.290 EUROG7T XFRA DE0008474503 DEKAFONDS CF 1.510 EURFH6E XFRA AT0000856323 3 BANKEN EURO BOND-MIX A 0.120 EURFH6A XFRA AT0000838602 3 BK SH. TERM EUROBD MIX 0.012 EURFH6D XFRA AT0000817838 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX A 0.110 EURW8S2 XFRA AT0000701164 TRI STYLE FUND T 0.197 EURAH9 XFRA US00165C1045 AMC ENTERTAINMENT HLDGS A 0.169 EURTNN XFRA US8803491054 TENNECO INC. DL -,01 0.211 EURSQE XFRA US8632361056 STRAYER EDUCAT. DL-,01 0.211 EURFH6J XFRA AT0000986344 3 BANKEN EUROPA BD-MIX 0.080 EURRETA XFRA US7587661098 REGAL ENTERTNMT A DL-,01 0.186 EURPG4 XFRA US74251V1026 PRINCIPAL FINL GRP DL-,01 0.414 EURNTH XFRA US6668071029 NORTHROP GRUMMAN DL 1 0.844 EURNKE XFRA US6541061031 NIKE INC. B 0.169 EURJBX XFRA US4663671091 JACK IN THE BOX DL-,01 0.338 EURBVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.004 EURASF XFRA US45778Q1076 INSPERITY INC. DL-,01 1.942 EURDTC XFRA US2478501008 DELTIC TIMBER DL-,01 0.084 EURCL4A XFRA US16949N1090 CHINA LODGING GR.SP.ADR/4 0.540 EURYC8 XFRA US1686151028 CHICO'S FAS INC. DL-,01 0.070 EURBKD XFRA US1167941087 BRUKER CORP. DL -,01 0.034 EURHRB XFRA US0936711052 BLOCK -HR- INC. 0.203 EURBLQA XFRA US09247X1019 BLACKROCK CL. A DL -,01 2.111 EURHKR XFRA KYG4520J1040 HKR INTL LTD HD-,25 0.003 EURSPS1 XFRA ANN7716A1513 SAPIENS INTL NV DL-,01 0.169 EURG0FB XFRA US3984384087 GRIFOLS SP.ADR B EO-,10 1 0.179 EURE65A XFRA GB00B4VLR192 ENSCO PLC CL. A DL -,10 0.008 EUR