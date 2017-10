FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.10.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM01.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.10.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST3NZ XFRA US9582541044 WESTERN GAS PARTN. LP UTS 0.778 EURNHS XFRA US6673401039 NORTHWEST BANCSHS DL-,01 0.138 EURWEP XFRA US5590801065 MAGELLAN MIDSTREAM PARTN. 0.778 EURKBH XFRA US48666K1097 KB HOME DL 1 0.021 EURBVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.004 EURFE4 XFRA US3535141028 FRANKLIN EL. DL-,10 0.092 EURAX6 XFRA US0024441075 AVX CORP. DL-,01 0.099 EUR9MF XFRA CA55378N1078 MTY FOOD GROUP INC. 0.077 EURBGK XFRA US05544A1097 BG STAFFING INC. DL-,01 0.215 EUR1WG XFRA US95825R1032 WESTERN GAS EQ.PART.UTS 0.462 EURXY6 XFRA US98419M1009 XYLEM INC. DL-,01 0.155 EUR1H6 XFRA MHY3262R1009 HOEGH LNG PARTNERS UTS 0.370 EURKO4 XFRA MHY481251012 KNOT OFFSHORE PTN.UTS 0.447 EURS97 XFRA CA8051121090 SAVARIA CORP. 0.020 EURZPRG XFRA IE00B9CQXS71 SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF 0.209 EUR8CP XFRA CA1375842079 CANFOR PULP PRODUCTS INC. 0.042 EURXFRA XS1640840945 AG F.UMSATZF. 17/18FLRMTN