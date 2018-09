Weitere Suchergebnisse zu "Marvell":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.10.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.10.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000BLB2WA1 BAY.LDSBK KO.ANL 10/14DAX 0.000 %XFRA DE000BLB2V91 BAY.LDSBK.IS. 14/20 SX5E 0.003 %XFRA DE000HSH4Z37 HSH NORDBANK DL MZ1 15/22 0.000 %DMRA XFRA DE000A1YDDY4 DEMIRE DT.MTS.RE WDL13/18 0.015 EURAD8 XFRA VGG0457F1071 ARCOS DORADOS HLDGS IND.A 0.043 EURXFRA DE000HSH5YL8 HSH NORDBANK MZC 7 16/19 0.000 %XFRA DE000HLB1HX0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.10A/14 0.001 %SF9 XFRA US8000131040 SANDERSON FARMS INC. DL 1 0.276 EURPKE XFRA US7004162092 PARK ELEKTROCHEM. DL-,10 0.086 EURWY4 XFRA US5544891048 MACK-CALI RLTY DL-,01 0.173 EURKIC XFRA US49446R1095 KIMCO REALTY DL-,01 0.242 EURBVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.003 EURG2K1 XFRA US2575592033 DOMTAR CORP. NEW DL-,01 0.376 EURCZH XFRA US1699051066 CHOICE HOTELS INT. DL-,01 0.186 EURAG8 XFRA US00846U1016 AGILENT TECHS INC. DL-,01 0.129 EURF5DB XFRA FR0011629344 COVIVIO 13-19 CV 0.371 EURT4I XFRA BE0003826436 TELENET GROUP HOLDING NV 5.200 EURXFRA DE000DXA0Q85 DEX.KOMM.DEU.OP.1466VARXFRA DE000DXA0M06 DEX.KOMM.DEU.OP.1354VAR 0.000 %BKN XFRA CA0641491075 BK NOVA SCOTIA 0.564 EURMVL XFRA BMG5876H1051 MARVELL TECH. GRP DL-,002 0.052 EURXFRA DE000HSH4TN7 HSH NORDBANK VOBAGA 14/21 0.000 %ZPRI XFRA IE00BQWJFQ70 SPDR MORN.MUL.-A.GL.INFR. 0.343 EURM5C XFRA AU000000MCP2 MCPHERSON'S LTD 0.016 EURXFRA DE000HLB2CX9 LB.HESS.-THR.ZI.DI.10A/15 0.001 %UIG3 XFRA DE000A2DTMN6 FRANKFURTER STIFT.FONDS R 1.030 EURHLE XFRA DE000A13SX22 HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. 1.050 EURS97 XFRA CA8051121090 SAVARIA CORP. 0.023 EUR6D4A XFRA US24664R1077 DELEK GP SP.ADR/1/10/O.N. 0.201 EURXFRA XS0231958520 BCP FIN. 05/UND. FLR 0.000 %HT01 XFRA US42225P5017 HEALTHCARE TR.OF AMER. A 0.268 EURXFRA XS0808563695 JACCAR HLDGS. 12/23 CV 0.000 %2RC XFRA AU000000CCP3 CREDIT CORP. GROUP LTD. 0.224 EURG18 XFRA US38741L1070 GRANITE PT MTG TR. DL-,01 0.363 EUR