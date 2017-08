FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.09.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.09.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTPB8 XFRA US71742Q1067 PHIBRO ANIMAL HEALTH A 0.084 EUREP9 XFRA US29355X1072 ENPRO INDUSTRIES DL-,01 0.186 EUR1Q0 XFRA AU000000QIP0 QANTM INTELL. PROP. O.N. 0.035 EUR9SL XFRA AU000000SLC8 SUPERLOOP LTD 0.003 EUR06K1 XFRA AU000000REG6 REGIS HEALTHCARE 0.067 EUR2XT XFRA US23355L1061 DXC TECHNOLOGY CO. DL-,01 0.152 EUR7CF XFRA US1501851067 CEDAR FAIR LP 0.721 EURID9 XFRA AU000000HLO6 HELLOWORLD TRAVEL LTD. 0.053 EURN0GA XFRA PLNEWAG00012 NEWAG SA A,B,C ZY -,25 0.164 EURTRY XFRA US8958481090 TRIANGLE CAPITAL DL -,001 0.380 EURA5V XFRA AU000000ALU8 ALTIUM LTD. 0.080 EURAD9S XFRA US68557N1037 ORBITAL ATK INC. DL-,01 0.270 EURLLC XFRA AU000000LLC3 LENDLEASE GROUP STAPL.SEC 0.219 EURXFRA XS1640840945 AG F.UMSATZF. 17/18FLRMTNTC2A XFRA KYG8701T1388 TCL MULTI.TEC.HLDGS HD 1 0.004 EURPNH XFRA AU000000HT18 HT+E LTD 0.020 EUR