Weitere Suchergebnisse zu "Kohl's":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.08.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM01.09.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.08.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.09.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTJ7N2 XFRA AT0000801170 ALL WORLD INHABER-ANT. T 0.248 EURCPY XFRA KYG244421080 COSMO LADY CHINA DL-,01 0.003 EURODF XFRA US6795801009 OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10 0.084 EURN1U XFRA US6475811070 NEW ORIENT.EDU.+TEC.ADR/1 0.377 EURNAI XFRA US62914B1008 NIC INC. 0.067 EURKHP XFRA US5002551043 KOHL'S CORP. DL-,01 0.460 EURBVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.004 EURHAL XFRA US4062161017 HALLIBURTON CO. DL 2,50 0.151 EURHSM XFRA US4043031099 HSN INC. DL -,01 0.293 EURGU9 XFRA US4016171054 GUESS ? INC. DL-,01 0.188 EURCSN XFRA US1263491094 CSG SYS INTL DL-,01 0.165 EURVNI XFRA US0538071038 AVNET INC. DL 1 0.151 EURAV3 XFRA US0536111091 AVERY DENNISON DL 1 0.377 EURWMC XFRA US0222051080 ALUMINA LTD SP. ADR/4 0.141 EURECGF XFRA TH0465010013 ELECTR.GENER. -FGN- BA 10 0.088 EURDLY XFRA NL0009434992 LYONDELLBAS.IND.A EO -,04 0.753 EURHI6 XFRA KYG4232C1087 HAITIAN INTL HLDGS HD-,10 0.027 EURHSG XFRA HK0045000319 H.K. SHANGHAI HOT. 0.004 EUR8C3 XFRA HK0000057171 CPMC HOLDINGS LTD 0.009 EURFFR XFRA US3465631097 FORRESTER RESEAR. DL-,01 0.159 EURGSC1 XFRA DE000A1K0201 GESCO AG NA O.N. 0.350 EUROGL XFRA US38173M1027 GOLUB CAPITAL BDC DL-,001 0.268 EURMGU6 XFRA DE0003255709 MAGNUM AG GEN.03 S.2 6.000 %WON1 XFRA BMG9429S2464 WANG ON GRP LTD HD-,01 0.001 EURWKH XFRA BMG942051043 WAI KEE HLDGS LTD HD-,10 0.004 EURKWO XFRA BMG9031M1082 TRANSP.INTL HLDG.LTD.HD 1 0.037 EURTEL1 XFRA BMG8162K1137 SIHUAN PHARMAC.GRP HD-,01 0.002 EURKR3 XFRA BMG524401079 KERRY PROPERTIES HD 1 0.048 EURERE XFRA BMG3223R1088 EVEREST REINSUR. DL -,01 1.046 EURASD1 XFRA BMG0534H1189 ASIA OR.HLDGS CONS. HD-10 0.003 EURT7V XFRA AU000000TTS5 TATTS GROUP LTD. 0.053 EURFVJ XFRA AU000000FMG4 FORTESCUE METALS GRP LTD. 0.166 EURGK9 XFRA AU000000CGF5 CHALLENGER LTD. 0.116 EURGHO XFRA AU000000ABC7 ADELAIDE BR. 0.057 EURSCL XFRA AN8068571086 SCHLUMBERGER DL-,01 0.418 EUR