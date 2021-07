Das Instrument FH6H AT0000712591 3 BK AMER.STOCK-MIX INH. INVESTMENT_FUND wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 01.07.2021 The instrument FH6H AT0000712591 3 BK AMER.STOCK-MIX INH. INVESTMENT_FUND has its ex-dividend/interest day on 01.07.2021