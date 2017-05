FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM01.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.05.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.06.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTKGZ XFRA KYG525621408 KINGB.CHEM.HLDGS HD-,10 0.115 EURGBH XFRA KYG398141013 GOODBABY INTL HLDGS HD-01 0.006 EURG7E XFRA KYG3958R1092 GOLDEN EAGLE R.GRP HD-,10 0.013 EURXGH XFRA KYG3066L1014 ENN ENERGY HLDGS HD-,10 0.096 EUR47C XFRA KYG2112H1065 CHINA AOYUAN PROP. HD-,01 0.020 EURFU7 XFRA HK0639031506 SHOUGANG FUS.RES.GR. 0.003 EURGUE XFRA HK0000065869 GUOTAI JUNAN INTL. 0.005 EURD2T XFRA GB00B126KH97 DEBENHAMS PLC LS-,0001 0.012 EURMPO XFRA GB00B013H060 MICHELMERSH BRICK LS-,20 0.023 EURMA6 XFRA GB0031274896 MARKS SPENCER GRP LS-,25 0.137 EURTWW XFRA GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC LS -,01 0.106 EURM8K XFRA GB0005522007 MCKAY SECURITIES LS-,20 0.073 EURHLQ1 XFRA DE000HLB88G7 LB.HESS.-THR. GEN.06/21 5.220 %PNE3 XFRA DE000A0JBPG2 PNE WIND AG NA O.N. 0.120 EURV6C XFRA DE0007846867 VISCOM AG O.N. 0.450 EURSHF XFRA DE0007203705 SNP SCHNEID.-NEUREIT.O.N. 0.390 EURMNV6 XFRA DE0006553464 MAINOVA AG O.N. 10.840 EURKU2 XFRA DE0006204407 KUKA AG 0.500 EURGFT XFRA DE0005800601 GFT TECHNOLOGIES SE 0.300 EUREUZ XFRA DE0005659700 ECKERT+ZIEGLER AG O.N. 0.660 EURARL XFRA DE0005408116 AAREAL BANK AG 2.000 EURCEV XFRA DE0005407506 CENTROTEC SUSTAINABLE O.N 0.300 EURCWC XFRA DE0005403901 CEWE STIFT.KGAA O.N. 1.800 EURSHZH XFRA CNE100000478 SHENZHEN EXPRESSWAY H YC1 0.029 EURHP6H XFRA CNE1000003C0 HARBIN ELECTRIC CO.H YC 1 0.004 EURBJ3 XFRA CNE100000262 BEIJING NORTH STAR -H-YC1 0.008 EUR83S XFRA GB00BNGWY422 SSP GROUP PLC (WI) LS-,01 0.037 EURCVNA XFRA CH0025607331 ROMANDE ENERGIE HLD. SF25 33.032 EURSM3 XFRA CA8672241079 SUNCOR ENERGY INC. 0.213 EURGIO XFRA BMG6901M1010 GIORDANO INTL HD-,05 0.017 EURCSR XFRA AU000000CSR5 CSR LTD 0.087 EUR1G4 XFRA US36473H1041 GANNETT CO. INC. DL-,01 0.143 EUR05M XFRA KYG2743Y1061 DALI FOODS GROUP HD -,01 0.021 EUR6DA XFRA US00790R1041 ADVANCED DRAIN.SYS.DL-,01 0.063 EURS00 XFRA GB00BNLPYF73 SPIRE HEALTHCARE GRP 0.029 EUR