FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.04.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM01.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.04.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST3NZ XFRA US9582541044 WESTERN GAS PARTN. LP UTS 0.774 EUR98P XFRA US69349H1077 PNM RESOURCES INC. 0.219 EURENQ XFRA US29362U1043 ENTEGRIS INC. DL-,01 0.058 EURCFSL XFRA US1912411089 COCA-COLA FEMSA L ADR/10 0.762 EURAXAA XFRA US0545361075 AXA UAP ADR 1/EO 2,29 1.285 EURITKA XFRA US03524A1088 ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR 2.050 EURATN XFRA US00738A1060 ADTRAN INC. DL-,01 0.074 EURWSU XFRA DE0007507501 WASHTEC AG O.N. 2.450 EUR9MF XFRA CA55378N1078 MTY FOOD GROUP INC. 0.096 EUR7CP XFRA MHY110821078 CAPITAL PRODUCT PART. UTS 0.066 EUR1C5 XFRA US1746101054 CITIZENS FINL GROUP DL-01 0.182 EUR1WG XFRA US95825R1032 WESTERN GAS EQ.PART.UTS 0.471 EURKO4 XFRA MHY481251012 KNOT OFFSHORE PTN.UTS 0.430 EURS97 XFRA CA8051121090 SAVARIA CORP. 0.019 EURD8Q XFRA PAP169941328 BCO LATINOAMER.D.COM.EX.E 0.319 EUR