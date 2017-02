Weitere Suchergebnisse zu "Restaurant Brands":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTTC5 XFRA US8983491056 TRUSTCO BK CORP. DL 1 0.062 EURID9 XFRA AU000000HLO6 HELLOWORLD LTD 0.043 EURPV9N XFRA CA72582B2093 PIVOT TECHNOLOG.SOLUT.NEW 0.029 EUR0R6 XFRA CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTL 0.170 EUR2HL XFRA US4415931009 HOULIHAN LOKEY A DL-,001 0.189 EUR0RT XFRA CA76090H1038 RESTAURANT BRANDS INT.UTS 0.170 EUR96S XFRA US8585861003 STEPAN CO. DL 1 0.193 EURU2IY XFRA DE000A0M2JQ3 KONZEPT DYNAMIK 0.200 EUR