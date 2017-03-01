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Restaurant Brands - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 01.03.2017 - 5
01.03.17 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.03.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
TC5 XFRA US8983491056 TRUSTCO BK CORP. DL 1 0.062 EUR
ID9 XFRA AU000000HLO6 HELLOWORLD LTD 0.043 EUR
PV9N XFRA CA72582B2093 PIVOT TECHNOLOG.SOLUT.NEW 0.029 EUR
0R6 XFRA CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTL 0.170 EUR
2HL XFRA US4415931009 HOULIHAN LOKEY A DL-,001 0.189 EUR
0RT XFRA CA76090H1038 RESTAURANT BRANDS INT.UTS 0.170 EUR
96S XFRA US8585861003 STEPAN CO. DL 1 0.193 EUR
U2IY XFRA DE000A0M2JQ3 KONZEPT DYNAMIK 0.200 EUR
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.03.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
TC5 XFRA US8983491056 TRUSTCO BK CORP. DL 1 0.062 EUR
ID9 XFRA AU000000HLO6 HELLOWORLD LTD 0.043 EUR
PV9N XFRA CA72582B2093 PIVOT TECHNOLOG.SOLUT.NEW 0.029 EUR
0R6 XFRA CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTL 0.170 EUR
2HL XFRA US4415931009 HOULIHAN LOKEY A DL-,001 0.189 EUR
0RT XFRA CA76090H1038 RESTAURANT BRANDS INT.UTS 0.170 EUR
96S XFRA US8585861003 STEPAN CO. DL 1 0.193 EUR
U2IY XFRA DE000A0M2JQ3 KONZEPT DYNAMIK 0.200 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|55,6314 $
|55,15 $
|0,4814 $
|+0,87%
|01.03./-
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA76090H1038
|A12GT0
|57,68 $
|34,52 $
Werte im Artikel
75,61
+1,86%
55,63
+0,87%
1,14
+0,09%
56,12
-0,12%
54,70
-1,05%
31,49
-1,59%
8,35
-1,76%
2,92
-4,73%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|52,894 €
|0,00%
|23.02.17
|Nasdaq OTC Other
|55,6314 $
|+0,87%
|28.02.17
|Stuttgart
|51,32 €
|0,00%
|28.02.17
|Frankfurt
|51,608 €
|-0,51%
|28.02.17
= Realtime
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