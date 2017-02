Weitere Suchergebnisse zu "Dana":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTTSP XFRA US87936R1068 TELEFONICA BRASIL PFD ADR 0.033 EUR8CR XFRA US1680881026 CHICAGO RIVET + MACH.DL 2 0.519 EURH61A XFRA DE000A1H44U9 HANSASMAR.SELECT(CLASS-A) 1.670 EURHJ3H XFRA DE0009766238 HANSAERTRAG 0.450 EURHJ3Y XFRA DE0009766212 HANSAGELDMARKT 0.060 EURHJ3F XFRA DE0008479155 HANSAEUROPA 0.900 EURHJ3A XFRA DE0008479098 HANSAZINS 0.140 EURHJ3X XFRA DE0008479080 HANSAINTERNATIONAL CL. A 0.460 EURHJ3E XFRA DE0008479023 HANSASECUR 0.270 EURHJ3Z XFRA DE0008479015 HANSARENTA 0.520 EURAQHE XFRA AU000000EVT1 EVENT HOSPITALITY+ENTMT 0.145 EURNQ6Y XFRA DE0009753673 N-FDS NR.1 EURO.PION.INV. 2.401 EURWHR XFRA US9633201069 WHIRLPOOL CORP. DL 1 0.943 EURWHC XFRA US9621661043 WEYERHAEUSER CO. DL 1,25 0.292 EURTBH XFRA US8793691069 TELEFLEX INC. DL 1 0.321 EURFH6I XFRA AT0000760749 3 BANKEN LONG TERM EUR. T 0.297 EURSDA XFRA US81211K1007 SEALED AIR CORP. DL-,10 0.151 EURRETA XFRA US7587661098 REGAL ENTERTNMT A DL-,01 0.208 EURPEP XFRA US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 0.710 EURODP XFRA US6762201068 OFFICE DEPOT INC. DL-,01 0.024 EURNOTA XFRA US66987V1098 NOVARTIS NAM. ADR 1 2.591 EURNT4 XFRA US6658591044 NORTHN TRUST CORP.DL1,666 0.358 EURNEH XFRA US64110W1027 NETEASE INC. ADR/100 0.953 EURMHR XFRA US6005441000 MILLER (HERMAN) DL-,20 0.160 EURLE6N XFRA US5218652049 LEAR CORP. DL-,01 0.472 EURKT2 XFRA US4990641031 KNIGHT TRANSPORT. DL-,01 0.057 EUREP5 XFRA US30214U1025 EXPONENT INC. DL -,0001 0.198 EURBVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.005 EURGAH XFRA US3635761097 GALLAGHER , A.J. DL 1 0.368 EURFRI XFRA US3032501047 FAIR ISAAC CORP. DL-,01 0.019 EUREFX XFRA US2944291051 EQUIFAX INC. DL 1,25 0.368 EURDOD XFRA US25746U1097 DOMINION RES.INC. 0.712 EUR4DH XFRA US2358252052 DANA INC. DL -,01 0.057 EURUBQ XFRA US2296691064 CUBIC CORP. 0.127 EURCGZ XFRA US1924221039 COGNEX CORP. DL-,002 0.071 EUR