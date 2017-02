Weitere Suchergebnisse zu "Restaurant Brands":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM01.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.02.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTID9 XFRA AU000000HLO6 HELLOWORLD LTD 0.044 EURPV9N XFRA CA72582B2093 PIVOT TECHNOLOG.SOLUT.NEW 0.029 EUR0R6 XFRA CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTL 0.170 EUR2HL XFRA US4415931009 HOULIHAN LOKEY A DL-,001 0.189 EUR0RT XFRA CA76090H1038 RESTAURANT BRANDS INT.UTS 0.170 EUR96S XFRA US8585861003 STEPAN CO. DL 1 0.194 EURU2IY XFRA DE000A0M2JQ3 KONZEPT DYNAMIK 0.200 EUR