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Restaurant Brands - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 01.03.2017 - 3




28.02.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
01.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.02.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.03.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
ID9 XFRA AU000000HLO6 HELLOWORLD LTD 0.044 EUR
PV9N XFRA CA72582B2093 PIVOT TECHNOLOG.SOLUT.NEW 0.029 EUR
0R6 XFRA CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTL 0.170 EUR
2HL XFRA US4415931009 HOULIHAN LOKEY A DL-,001 0.189 EUR
0RT XFRA CA76090H1038 RESTAURANT BRANDS INT.UTS 0.170 EUR
96S XFRA US8585861003 STEPAN CO. DL 1 0.194 EUR
U2IY XFRA DE000A0M2JQ3 KONZEPT DYNAMIK 0.200 EUR


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
55,15 $ 56,299 $ -1,149 $ -2,04% 28.02./-
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CA76090H1038 A12GT0 57,68 $ 34,52 $
Werte im Artikel
1,13 plus
+2,44%
74,23 plus
+1,59%
32,00 plus
+0,66%
3,07 minus
-0,03%
55,28 minus
-0,34%
56,19 minus
-0,60%
55,15 minus
-2,04%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		52,894 € 0,00%  23.02.17
Stuttgart 51,174 € 0,00%  27.02.17
Frankfurt 51,875 € -0,73%  27.02.17
Nasdaq OTC Other 55,15 $ -2,04%  27.02.17
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