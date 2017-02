Weitere Suchergebnisse zu "Telstra":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM01.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.02.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTCYT XFRA US1567001060 CENTURYLINK INC. DL 1 0.510 EURCH1A XFRA US12541W2098 C.H. ROB. WORLDWIDE NEW 0.425 EURC67 XFRA US12503M1080 CBOE HOLDINGS INC. DL-,01 0.236 EURBA3 XFRA US1143401024 BROOKS AUTOMATION DL-,01 0.094 EURBTL XFRA US0718131099 BAXTER INTL DL 1 0.123 EURNCB XFRA US0605051046 BANK AMERICA DL 0,01 0.071 EURAFT XFRA US0028962076 ABERCROMBIE + FITCH A 0.189 EURNYVK XFRA TH0307010R17 SINO-THAI -NVDR- BA 1 0.006 EURKC4 XFRA FI0009013403 KONE CORP.(NEW) B O.N. 1.550 EUR7BP1 XFRA TH0420010R18 BANGCHAK PET. NVDR BA 1 0.027 EURPIG XFRA IE00BGH1M568 PERRIGO CO. PLCEO -,001 0.151 EURSM3 XFRA CA8672241079 SUNCOR ENERGY INC. 0.231 EURLIE XFRA CA8667961053 SUN LIFE FINANCIAL INC. 0.303 EURRMZ XFRA CA7819036046 RUSSEL METALS A 0.274 EUROTX XFRA CA6837151068 OPEN TEXT CORP. 0.109 EURIMP XFRA CA4530384086 IMP. OIL 0.108 EURGWS XFRA CA39138C1068 GREAT-WEST LIFECO INC. 0.264 EUR3AR XFRA BMG0464B1072 ARGO GRP INT HLDGS DL 0,1 0.255 EURTSTA XFRA AU000000TLS2 TELSTRA CORP. LTD 0.112 EURPVQ XFRA AU000000PPT9 PERPETUAL LTD. 0.943 EUR5CW XFRA AU000000CWN6 CROWN RESORTS LTD 0.820 EURWMC1 XFRA AU000000AWC3 ALUMINA LTD 0.029 EURKHNZ XFRA US5007541064 KRAFT HEINZ CO.DL -,01 0.567 EUR17M XFRA US60786M1053 MOELIS+CO. A DL-,01 0.350 EURXFRA DE000HLB3G39 LB.HESS.-THR.INFL.03/12 0.002 %10D XFRA US63938C1080 NAVIENT CORP. DL-,01 0.151 EURAGH XFRA US01748X1028 ALLEGIANT TRAVEL DL-,001 0.661 EURFWF XFRA US3434981011 FLOWERS FOODS INC. DL-,01 0.151 EUR14M XFRA US55608B1052 MACQUARIE INFRASTRUCT. MI 1.238 EUR9TX XFRA CA87262K1057 TMX GROUP LTD 0.324 EURYC4 XFRA US1637311028 CHEMICAL FINL DL 1 0.255 EUR7CF XFRA US1501851067 CEDAR FAIR LP 0.808 EURHI4 XFRA US4464131063 HUNTINGTON INGALLS DL-,01 0.567 EURXFRA XS1438529890 AG F.UMSATZF. 16/17FLRMTNTC5 XFRA US8983491056 TRUSTCO BK CORP. DL 1 0.062 EUR