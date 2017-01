FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM01.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.01.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSYBD XFRA IE00BC7GZW19 SPDR B.0-3 Y.EUR.CO.B.ETF 0.064 EURSYBF XFRA IE00BC7GZX26 SPDR B.0-3 Y.US COR.B.ETF 0.342 EURSYBW XFRA IE00BC7GZJ81 SPDR B.1-3 Y.US TRE.B.ETF 0.188 EURBP8 XFRA US1011191053 BOSTON PRIV.FINL H. DL 1 0.103 EURSYBS XFRA IE00B4694Z11 SPDR BAR.STER.COR.BD ETF 1.059 EURSYBG XFRA IE00B3W74078 SPDR BARCLAYS UK GILT ETF 0.514 EURSYBL XFRA IE00B6YX5L24 SPDR BAR.15+ YEA.GILT ETF 0.686 EURSYB5 XFRA IE00B6YX5K17 SPDR BAR.1-5 YEA.GILT ETF 0.178 EURSYBE XFRA IE00B7LFXY77 SPDR BOFA ML E.M.C.BD ETF 1.826 EURSYBK XFRA IE00B99FL386 SPDR B.0-5 Y.US H.Y.B.ETF 1.283 EURZPRA XFRA IE00B9KNR336 SPDR S+P P.AS.DIV.ARI.ETF 0.255 EURZPRG XFRA IE00B9CQXS71 SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF 0.192 EURPE9 XFRA DK0060700516 PER AARSLEFF HLDG NAM.DK2 0.538 EURXFRA XS1438529890 AG F.UMSATZF. 16/17FLRMTNZPR5 XFRA IE00BP46NG52 SSGA SP.E.EU.II-B.ML0-5Y. 0.394 EURALU2 XFRA US03965L1008 ARCONIC INC. DL 1 0.056 EURNRB XFRA US43940T1097 HOPE BANCORP INC. DL-,001 0.113 EURPFZ XFRA US72346Q1040 PINNACLE FINANCIAL DL 1 0.131 EURSYBQ XFRA IE00BCBJF711 SSGA SP.E.EU.II-EO S.L.V. 0.441 EURC2S1 XFRA US96949L1052 WILLIAMS PART. (NEW) UTS 0.797 EURSYBN XFRA IE00BZ0G8860 SPDR B.10+Y.US COR.BD ETF 0.607 EURSYBY XFRA IE00BZ0G8977 SPDR BARCL.US TIPS ETF 0.119 EURSPPI XFRA IE00BYSZ5W11 SPDR E.I-B.3-7 Y.EU.CO.BD 0.129 EURSPPL XFRA IE00BYSZ5X28 SPDR E.I-BA.7+ Y.EU.CO.BD 0.292 EURSPPX XFRA IE00BYSZ5V04 SPDR B.10+ Y.US TRE.B.ETF 0.334 EURSPP3 XFRA IE00BYSZ5R67 SPDR B.3-5 Y.US TRE.B.ETF 0.152 EURSPP5 XFRA IE00BYSZ5S74 SPDR B.5-7 Y.US TRE.B.ETF 0.194 EURSPP7 XFRA IE00BYSZ5T81 SPDR B.7-10Y.US TRE.B.ETF 0.227 EURSYBR XFRA IE00BYV12Y75 SPDR E.I-B.3-10Y.US CO.BD 0.430 EURSYBV XFRA IE00BYSZ6062 SPDR BARCL.10+ Y.EO GV.BD 0.205 EURSYB1 XFRA IE00B3VY0M37 SPDR B.C.US COR.BOND ETF 0.474 EURSYB6 XFRA IE00BYSZ5Y35 SPDR BARCL.5-7 Y.EO GV.BD 0.016 EURSYB7 XFRA IE00BYSZ5Z42 SPDR BARCL.5-10Y.EO GV.BD 0.094 EUR