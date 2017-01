FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM01.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.01.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSPYV XFRA IE00B6YX5B26 SPDR S+P EM.MKTS DIVI.ETF 0.197 EURSYBU XFRA IE00B459R192 SPDR BARCL.US AGG.BD ETF 1.110 EURSYBT XFRA IE00B44CND37 SPDR BARCL.US TRE.BD ETF 0.685 EUR2NG XFRA US62913M1071 NGL ENERGY PTNRS LP UTS 0.366 EURSYBA XFRA IE00B41RYL63 SPDR BAR.EO AGG.BOND ETF 0.175 EURSYBC XFRA IE00B3T9LM79 SPDR BARC.EO COR.BD ETF 0.316 EURSYBB XFRA IE00B3S5XW04 SPDR BARC.EO.GOV.BD ETF 0.210 EURSYBM XFRA IE00B4613386 SPDR B.EM.MA.LO.BOND ETF 1.520 EURHJ3M XFRA DE0009780544 KONZEPT PRO-SELECT P 0.130 EURHJ3J XFRA DE0009766915 KONZEPT PRIVAT 0.460 EURWIOA XFRA US97651M1099 WIPRO LTD ADR /1 IR 2 0.028 EURNWT XFRA US9497461015 WELLS FARGO + CO.DL 1,666 0.356 EURTS5 XFRA US88160T1079 TESORO LOGISTICS LP UTS 0.854 EURPGV XFRA US7433151039 PROGRESSIVE CORP. DL 1 0.639 EURPFE XFRA US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 0.300 EURNFS XFRA US6558441084 NORFOLK STHN CORP. DL 1 0.572 EURWEP XFRA US5590801065 MAGELLAN MIDSTREAM PARTN. 0.802 EURBVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.005 EURHO2 XFRA US23331A1097 D.R.HORTON INC. DL-,01 0.094 EURCFW XFRA US14057J1016 CAPITOL FEDL FINL DL-,01 0.080 EURCSG XFRA US1258961002 CMS ENERGY CORP. DL-,01 0.312 EURBTW XFRA US1152361010 BROWN + BROWN DL-,10 0.127 EUR34J XFRA US09625U1097 BLUEKNIGHT ENGY PTRS L.P. 0.136 EURT01 XFRA MHY8565J1010 TEEKAY OFFSHORE PARTNERS 0.103 EURTHH XFRA MHY8564M1057 TEEKAY LNG PARTNERS UTS 0.131 EUR3GD XFRA FR0000035164 BENETEAU SA INH. EO-,10 0.100 EUR4UP XFRA US90290N1090 USA COMPRES.PA.UTS DL-,01 0.492 EUREQT XFRA US26885B1008 EQT MIDSTREAM PART. L.P. 0.797 EUR9MF XFRA CA55378N1078 MTY FOOD GROUP INC. 0.082 EUROU1 XFRA CA00386B1094 ABSOLUTE SOFTWARE CORP. 0.057 EUR8GP XFRA US3932211069 GREEN PLAINS PART. UTS 0.403 EURTGJ XFRA US8746971055 TALLGRASS ENERGY PAR.UTS 0.764 EURSYBJ XFRA IE00B6YX5M31 SPDR BARC.EO HI.YI.BD ETF 0.991 EUR1EQ XFRA US26885J1034 EQT GP HL.R.PARTN.LP UTS 0.166 EURSYBI XFRA IE00B7MXFZ59 SPDR B.EM IN.L.LO.BD U. 1.717 EUR