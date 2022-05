Das Instrument 8UM JP3813200007 NACHI-FUJIKOSHI EQUITY wird NICHT ex Dividende gehandelt am 30.05.2022. Aus technischen Gruenden wird der ex-Indikator jedoch angezeigt. The instrument 8UM JP3813200007 NACHI-FUJIKOSHI EQUITY has NOT its ex-dividend/interest day on 30.05.2022. Due to technical reasons the ex indicator will be displayed.