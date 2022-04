Das Instrument 3NW CA6632782083 NORTH WEST CO. wird ex Dividende gehandelt am 20.04.2022. Aus technischen Gruenden wird der Ex-Indikator jedoch heute nicht angezeigt. The instrument 3NW CA6632782083 NORTH WEST CO. has its ex-dividend day on 20.04.2022. Due to technical reasons the ex indicator will not be displayed today.