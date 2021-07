Das Instrument DE000HVB2EG8 0,775747, UC-HVB INFL.17/24VAR wird ex Zinsen gehandelt am 05.07.2021. Aus technischen Gruenden wird der ex Indikator jedoch leider nicht angezeigt. Wir bitten um Ihr Verstaendnis. The instrument DE000HVB2EG8 0,775747, UC-HVB INFL.17/24VAR has its ex-interest day on 05.07.2021. Due to technical reasons the ex indicator will not be displayed. We kindly ask for your understanding.