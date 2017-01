DIE FOLGENDEN ANLEIHEN SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING BONDS ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:EMITTENT ISIN BIS/UNTILPETROBRAS US71647NAB55 10.01.2017 HZE/EOTPETROBRAS US71647NAE94 10.01.2017 HZE/EOTPETROBRAS US71645WAN11 10.01.2017 HZE/EOTPETROBRAS XS0835886598 10.01.2017 HZE/EOTPETROBRAS US71645WAP68 10.01.2017 HZE/EOTPETROBRAS US71647NAL38 10.01.2017 HZE/EOT