DIE FOLGENDEN ANLEIHEN SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING BONDS ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:EMITTENT WKN ISIN BIS/UNTILHP ENTERPRISE A1Z7SA USU42832AA07 BAW/UFNHP ENTERPRISE A1Z7SG USU42832AG76 BAW/UFNHP ENTERPRISE A1Z7SJ USU42832AH59 BAW/UFNHP ENTERPRISE A1Z7SN USU42832AB89 BAW/UFNHP ENTERPRISE A1Z7SP USU42832AD46 BAW/UFN