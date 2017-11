DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILGRIECHENLAND 12-30 8 GR0133008210 16.11.2017 HZE/EOTGRIECHENLAND 12-41 19 GR0138013793 16.11.2017 HZE/EOTGRIECHENLAND 12-28 6 GR0133006198 16.11.2017 HZE/EOTGRIECHENLAND 12-35 13 GR0138007738 16.11.2017 HZE/EOTGRIECHENLAND 12-36 14 GR0138008744 16.11.2017 HZE/EOTGRIECHENLAND 12-23 1 GR0128010676 16.11.2017 HZE/EOTGRIECHENLAND 12-27 5 GR0128014710 16.11.2017 HZE/EOTGRIECHENLAND 12-33 11 GR0138005716 16.11.2017 HZE/EOTGRIECHENLAND 12-29 7 GR0133007204 16.11.2017 HZE/EOTGRIECHENLAND 12-31 9 GR0133009226 16.11.2017 HZE/EOT