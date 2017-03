DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:EMITTENT ISIN BIS/UNTILCredit Suisse AG XS0444030646 06.03.2017 HZECredit Suisse AG XS0321334442 06.03.2017 HZECredit Suisse AG US22541HCC43 06.03.2017 HZECredit Suisse AG XS1366341433 06.03.2017 HZECredit Suisse AG XS1392459209 06.03.2017 HZECredit Suisse AG XS1247516088 06.03.2017 HZECredit Suisse AG XS1319598188 06.03.2017 HZECredit Suisse AG XS1074053130 06.03.2017 HZECredit Suisse AG XS1079975808 06.03.2017 HZECredit Suisse AG XS1121919333 06.03.2017 HZECredit Suisse AG XS1140476604 06.03.2017 HZECredit Suisse AG XS1211053225 06.03.2017 HZE