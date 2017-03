DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILArgentinien, Republik USP04808AC88 15.03.2017 HZEArgentinien, Republik USP04808AJ32 15.03.2017 HZEArgentinien, Republik USP04808AK05 15.03.2017 HZEArgentinien, Republik USP04808AA23 15.03.2017 HZEArgentinien, Republik USP04808AG92 15.03.2017 HZEArgentinien, Republik USP04808AE45 15.03.2017 HZEArgentinien, Republik USP04808AL87 15.03.2017 HZEArgentinien, Republik USP04808AM60 15.03.2017 HZE