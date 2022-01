Das Instrument IBE0 ES06445809N8 IBERDROLA INH. -ANR- SUBSCRIPTION_RIGHT hat seinen letzten Handelstag am 20.01.2022: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_SUB, SettlCurr EUR, CCP Y The instrument IBE0 ES06445809N8 IBERDROLA INH. -ANR- SUBSCRIPTION_RIGHT has its last trading date on 20.01.2022: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_SUB, SettlCurr EUR, CCP Y