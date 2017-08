The following instruments on XETRA do have their last trading day on30.08.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am30.08.2017ISIN NameCA03512N2032 ANGLO-CANADIAN MNG CORP.CA26144M4002 DRAGONWAVE INC. NEWCA77434W2022 ROCKWELL DIAMONDSGB00BQY7BX88 MICRO FOCUS INTL LS-,10US2605431038 DOW CHEM. DL 2,50US2635341090 DU PONT NEMOURS DL -,30US31430F1012 FELCOR LODGING TR. DL-,01