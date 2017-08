The following instruments on XETRA do have their last trading day on30.08.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am30.08.2017ISIN NameCA47189K1093 JAXON MINERALS INC.DE000BRL0443 BREM.LB.KR.A.OLD.PF.44VARUS485188AP16 KANSAS CITY STHN RA.15/45