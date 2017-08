The following instruments on XETRA do have their last trading day on29.08.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am29.08.2017ISIN NameBMG393001018 GLOBAL SOURCES LTD. DL-01CA00035U1021 AAN VENTURESCA23281G1063 CYPRIUM MNGCA6861542042 ORESTONE MINING CORP.CA7620511005 RHEINGOLD EXPLORATIONCA8162153057 SELECTCORE LTDDE000A1YCNN8 GXP GERM.PROP.AG O.N.KYG549711094 LINIU TECH. GRP DL-,0001