The following instruments on XETRA do have their last trading day on28.05.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am28.05.2018ISIN NameCA10971P3060 BRIO GOLD INC.CA2292151081 CRYSTAL EXPLORATION INC.US21234W1036 CONTRAVIR PHARMACEUT.US54304F1066 LONGFINCOR CL.A DL-,00001US97382A2006 WINDSTREAM HLDGS DL-,0001