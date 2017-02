The following instruments on XETRA do have their last trading day on16.02.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am16.02.2017ISIN NameCA48277D2059 KWG RES INC.IE0003295239 FYFFES PLC EO-,06USD33048AA36 HAPAG-LLOYD AGUSU4321JAA70 HEXION 2 US FIN.US0096061041 AIXTRON SE ADR REG.-SHS 1