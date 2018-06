The following instruments on XETRA do have their last trading day on05.06.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am05.06.2018ISIN NameCA21983F3016 CORONET METALS INC. NEWCA60510Q1090 MISSION READY SERVICESCA90352L1085 US COBALT INC.NZMJPE0001S9 MARTIN AIRCRAFT CO. LTDUS2310826035 CUMULUS MEDIA A DL-,01US3693001089 GENERAL CABLE CORP DL-,01US84130C1009 SOUTHCROSS EN.PART.LP UTSUS92230Y1047 VASCO DAT.SEC.INTL DL-001VGG211741001 CHINA INFORMATION TECH.