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5Y EUR World Strategic Corpo. - XFRA DE000A1ZKES6: EX DIVIDENDE HEUTE / EX DIVIDEND TODAY




03.07.18 07:41
Xetra Newsboard

FOLGENDES INSTRUMENT WIRD HEUTE (03.07.2018) EX DIVIDENDE GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND-DAY OF THE FOLLOWING INSTRUMENT IS TODAY (03/07/2018).

ISIN: INSTR.NAME:
DE000A1ZKES6 OPUS-CHART.ISS.7 14/19FLR

AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR NICHT ANGEZEIGT.
DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR IS NOT DISPLAYED."


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86,111 € 86,111 € -   € 0,00% 03.07./07:44
 
ISIN WKN
DE000A1ZKES6 A1ZKES
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Frankfurt 86,111 € 0,00%  23.11.16
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