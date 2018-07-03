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5Y EUR World Strategic Corpo. - XFRA DE000A1ZKES6: EX DIVIDENDE HEUTE / EX DIVIDEND TODAY
03.07.18 07:41
Xetra Newsboard
FOLGENDES INSTRUMENT WIRD HEUTE (03.07.2018) EX DIVIDENDE GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND-DAY OF THE FOLLOWING INSTRUMENT IS TODAY (03/07/2018).
ISIN: INSTR.NAME:
DE000A1ZKES6 OPUS-CHART.ISS.7 14/19FLR
AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR NICHT ANGEZEIGT.
DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR IS NOT DISPLAYED."
THE EX-DIVIDEND-DAY OF THE FOLLOWING INSTRUMENT IS TODAY (03/07/2018).
ISIN: INSTR.NAME:
DE000A1ZKES6 OPUS-CHART.ISS.7 14/19FLR
AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR NICHT ANGEZEIGT.
DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR IS NOT DISPLAYED."
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|86,111 €
|86,111 €
|- €
|0,00%
|03.07./07:44
|ISIN
|WKN
|DE000A1ZKES6
|A1ZKES
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|86,111 €
|0,00%
|23.11.16
= Realtime
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