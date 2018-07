FOLGENDES INSTRUMENT WIRD HEUTE (03.07.2018) EX DIVIDENDE GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND-DAY OF THE FOLLOWING INSTRUMENT IS TODAY (03/07/2018).ISIN: INSTR.NAME:DE000A1ZKES6 OPUS-CHART.ISS.7 14/19FLRAUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR NICHT ANGEZEIGT.DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR IS NOT DISPLAYED."