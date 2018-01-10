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DAMPIER GOLD LTD - XFRA DDP: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




10.01.18 08:22
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DAMPIER GOLD LTD DDP AU000000DAU5


AB/FROM ONWARDS 10.01.2018


Aktuell
Rebound - Nächster 100 Bagger von Börsenstar.
770% Cannabis Hot Stock nach 47.267% mit Aurora und 143.500% mit Canopy Growth  
 
High Hampton Holdings Corp.



 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,018 € 0,0215 € -0,0035 € -16,28% 10.01./09:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000DAU5 A1C3JX 0,032 € 0,012 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Berlin 0,02 € -6,98%  08:14
Frankfurt 0,018 € -16,28%  08:16
Hamburg 0,018 € -18,18%  08:20
  = Realtime
Aktuell
Weltklasse-Bohrresultate - 1.134 ppm Lithium über 107m. 594% Lithium Hot Stock nach 925% mit Power Metals und 6.567% mit AVZ Minerals

Cypress Development Corp.
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