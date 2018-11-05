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Datawatch - XFRA DA7: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
05.11.18 15:48
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DATAWATCH CORP. DL-,01 DA7 US2379172081
AB/FROM ONWARDS 05.11.2018 15:46 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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DATAWATCH CORP. DL-,01 DA7 US2379172081
AB/FROM ONWARDS 05.11.2018 15:46 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|13,065 $
|9,69 $
|3,375 $
|+34,83%
|05.11./16:09
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US2379172081
|766635
|14,20 $
|7,70 $
= Realtime
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|Antw.
|Thema
|Zeit
|1
|Nach Absturz
|25.04.17