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Datawatch - XFRA DA7: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




05.11.18 15:48
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DATAWATCH CORP. DL-,01 DA7 US2379172081


AB/FROM ONWARDS 05.11.2018 15:46 CET


Aktuell
Heißer Übernahmekandidat
1000% Gold Hotstock Secova Metals im Visier von Bonterra und Osisko

Secova Metals Corp.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
13,065 $ 9,69 $ 3,375 $ +34,83% 05.11./16:09
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US2379172081 766635 14,20 $ 7,70 $
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Berlin 11,30 € +34,84%  14:09
Nasdaq 13,065 $ +34,83%  16:09
Frankfurt 8,39 € +0,96%  08:26
München 8,38 € +0,96%  08:00
Stuttgart 8,18 € -2,97%  13:13
  = Realtime
Aktuell
Riesendeal - Mehrere Cannabis IPOs. Neuer 369% Cannabis Hot Stock nach 49.200% mit Aurora Cannabis und 275.245% mit Canopy Growth

Redfund Capital Corp.
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