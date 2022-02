DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL DAN.IN.SICAV-DENM.FOC. A D5FA LU0012195615 BAW/UFN DAN.INV.SICAV-GL EM.MA. A D5F4 LU0085580271 BAW/UFN DAN.IN.SICAV-EUR.SM.CAP A D5F3 LU0123485178 BAW/UFN DANSKE INVEST - INDIA A D5F6 LU0193801577 BAW/UFN DANSKE INV.-GL E.M.S.C. A D5F7 LU0292126785 BAW/UFN