Please kindly take note of the announcement by Clearstream Banking in regards to the security of Xinjiang Tianye Water (ISIN: CNE1000004P0), which is available under the following link: https://www.clearstream.com/clearstream-en/products-and-services/settlement/d20030-2182192 Bitte beachten Sie die Bekanntmachung von Clearstream Banking bezueglich des Wertpapiers von Xinjiang Tianye Water (ISIN: CNE1000004P0), die unter der nachfolgenden Internetadresse verfuegbar ist: https://www.clearstream.com/clearstream-en/products-and-services/settlement/d20030-2182192